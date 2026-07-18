На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

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Подземные толчки зафиксировали вблизи города Малатья.

Ученые зафиксировали в Турции мощные подземные толчки. Их магнитуда достигла 5,0. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным экспертов, землетрясение произошло рано утром 18 июля на востоке Турции. Эпицентр располагался в 19 километрах от города Малатья. Его население составляет 441 тысячу человек. На данный момент информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Специалисты продолжают обследовать территорию.

До этого ученые зафиксировали необычное землетрясение у берегов американского штата Флорида. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков не превысила 3,9. Но это отличалось от обычной природной активности, поскольку очаг залегал на глубине ноль километров, что указывает на близкое к поверхности к земле.

На прошлой неделе землетрясение также было зафиксировано в России — в Бурятии. Эпицентр находился почти в восьми километрах от населенного пункта Кырен. В МЧС России сообщили, что жители региона ощущали слабые толчки. О разрушениях информации не было.

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