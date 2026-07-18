Европейский союз настольного тенниса снял санкции с российских спортсменов

Фото: ФНТР/Алексей Зубов

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Организация разрешила выступать атлетам с флагом и гимном.

С 28 июля 2026 года российские пингпонгисты смогут участвовать в международных соревнованиях по настольному теннису без ограничений. Об этом сообщили в Европейском союзе настольного тенниса (ETTU).

Это значит, что наши атлеты смогут достойно представлять страну под своей эгидой — с флагом и гимном. Нововведения распространяются как для личных, так и для командных дисциплин. Ограничения также были сняты и с белорусских спортсменов.

Организация отменила ранее действовавшие ограничения после решения Международной федерации настольного тенниса (ITTF), которая сняла санкции с россиян еще 13 июля.

Прежде, 7 июля, Международный олимпийский комитет «МОК» отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета РФ и порекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских атлетов. Одни организации пошли на встречу, другие — нет.

В прошлом году Спортивный арбитражный суд также удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против ETTU. Тем самым, по сути, признав, что отстранение российских спортсменов носило неправомерный характер.

Ранее в МОК заявили, что они не намерены менять свое решение о допуске российских атлетов и восстановлении Олимпийского комитета России из-за угрозы европейских государств перекрыть организации каналы финансирования.

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