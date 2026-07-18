Семь человек находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по складу в Котовске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Глава Тамбовской области сообщил о состоянии пострадавших и работе медиков.

Семь пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на склад в Котовске Тамбовской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 18 июля журналистам сообщил губернатор региона Евгений Первышов, сообщает ТАСС.

По его словам, остальные раненые также находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника по складу в Котовске Тамбовской области увеличилось до 25 человек.

По уточненным данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Губернатор Евгений Первышов сообщил, что на подлете к объекту системой противовоздушной обороны были сбиты 28 вражеских БПЛА с поражающими элементами. После попадания беспилотника на территории склада возникло возгорание, которое удалось локализовать, однако спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара.

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