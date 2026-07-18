Министр иностранных дел КНДР приедет в Россию

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Глава дипведомства прибудет в РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики прибудет в Москву с официальным визитом 18 июля. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«По приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом», — заявили в дипведомстве.

Россия и КНДР продолжают укреплять дипломатические связи — ранее в июне высший руководитель страны Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России. До этого он также поздравил российского лидера с Днем Победы, выразив уверенность в дальнейшем развитии и процветании российского государства.

Кроме того, лидер КНДР пожелал Путину крепкого здоровья и новых достижений в государственной деятельности, также подчеркнул, что Пхеньян стремится и дальше строить крепкие и плодотворные отношения с Москвой.

Ранее 10 июля КНДР объявила о планах укрепить свои ядерные силы.

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