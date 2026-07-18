Самый мощный пожар столетия вспыхнул в Норвегии
В результате самого мощного пожара века в Норвегии сгорели 100 домов
Фото, видео: Reuters/Thomas Fure; 5-tv.ru
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Более 100 жилых домов сгорели, сотни людей эвакуированы, двое пострадали.
В Норвегии горит самый мощный пожар за последнее столетие. Об этом сообщило Sky News.
Пылает поселок Крокстадельва — более 100 жилых домов сгорели, двое человек пострадали, их увезли в больницу.
«Пламя продолжает охватывать большой жилой район в Крокстаделве, Драммен, примерно в 30 милях (50 километрах — Прим. ред.) к западу от Осло, и распространилось на близлежащий лес, сообщили власти», — гласит публикация.
В тушении участвует около 80 пожарных, а также группировка гражданской обороны и шесть вертолетов. Ночью пилоты были вынуждены приостановить работу, наземные команды экстренных служб продолжили бороться с пожаром без поддержки с воздуха.
Обстановку комментируют очевидцы.
«Мне позвонила моя дочь и сказала, что три жилых дома горят<…> Огонь распространился невероятно быстро», — рассказал изданию Sky News житель Драммена по имени Финн Ройн.
Ранее 5-tv.ru писал, что финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за массовых лесных пожаров в Канаде.
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