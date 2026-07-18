В Крыму задержаны две россиянки по подозрению в государственной измене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФС РФ; 5-tv.ru

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В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела.

ФСБ России сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении женщин, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

18 июля в Крыму были задержаны две гражданки РФ. По данным ФСБ, первая фигурантка, 58-летняя уроженка Николаевской области, проживающая в Ялте, через мессенджер WhatsApp* самостоятельно вышла на связь с представителем Службы безопасности Украины (СБУ).

По указанию куратора она оборудовала тайник с элементами самодельного взрывного устройства, а затем передала координаты схрона противнику. Этот тайник позднее использовался для организации взрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота России в Севастополе в 2024 году.

Второй фигуранткой стала 34-летняя жительница Кировского района Республики Крым. Она осуществляла переводы денежных средств в размере пять тысяч гривен со своего счета в украинском банке в пользу Вооруженных сил Украины для приобретения радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения. Кроме того, она собирала данные о топливно-энергетической инфраструктуре и военных объектах полуострова с намерением передать их родственнику, служащему в Государственной пограничной службе Украины, но была задержана до реализации этих планов.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

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