ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса «Нептун-2» под Очаковом
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Удары нанесены в районе Рыбаковки высокоточным оружием и беспилотниками.
Вооруженные силы России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки западнее Очакова. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.
Удары нанесены в рамках групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
В тот же день российские войска поразили сухогруз у острова Змеиный, перевозивший грузы для ВСУ, а также контейнеровоз в порту Черноморск, с которого разгружали боеприпасы.
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