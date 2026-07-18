ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса «Нептун-2» под Очаковом

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Удары нанесены в районе Рыбаковки высокоточным оружием и беспилотниками.

Вооруженные силы России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки западнее Очакова. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.

Удары нанесены в рамках групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В тот же день российские войска поразили сухогруз у острова Змеиный, перевозивший грузы для ВСУ, а также контейнеровоз в порту Черноморск, с которого разгружали боеприпасы.

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