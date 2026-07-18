Российские войска поразили сухогруз у острова Змеиный

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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По данным Минобороны, судно перевозили грузы для ВСУ.

Российские войска поразили сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для Вооруженных сил Украины. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесен удар по порту «Черноморск», где поражен контейнеровоз, с которого разгружали боеприпасы.

Накануне ВС РФ поразили четыре судна в порту «Николаев», доставившие грузы для украинской армии. Удары наносились беспилотниками на территории государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».

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