Российские войска поразили сухогруз у острова Змеиный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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По данным Минобороны, судно перевозили грузы для ВСУ.
Российские войска поразили сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для Вооруженных сил Украины. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, нанесен удар по порту «Черноморск», где поражен контейнеровоз, с которого разгружали боеприпасы.
Накануне ВС РФ поразили четыре судна в порту «Николаев», доставившие грузы для украинской армии. Удары наносились беспилотниками на территории государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».
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