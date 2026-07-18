Российские туристы рассказали о задержании в Турции за чтение Библии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Lei/Xinhua; 5-tv.ru

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Супружеская пара сообщила о сложных условиях содержания и отсутствии информации во время ареста в Стамбуле.

Российские туристы Игорь и Виктория Филоновы 18 июля поделились с «Известиями» подробностями инцидента в соборе Святой Софии. По их словам, они столкнулись с нечеловеческими условиями содержания в изоляторе, невозможностью связаться с российским генконсульством и отсутствием информации о местонахождении друг друга.

«Мы впервые за 10 лет, когда у нас появился первый ребенок, решили отдохнуть вдвоем», — рассказал Игорь.

Супруги пояснили, что изначально в мечети они вели себя спокойно, встали в угол, чтобы никому не мешать, и тихо читали Библию. Несмотря на то, что гид сообщил им о доступности второго этажа как музейного комплекса, на их действия отреагировали агрессивно: сначала кричали несколько человек, затем вокруг образовалась толпа, после чего туристов передали правоохранителям.

Игоря и Викторию перевозили из одного отделения полиции в другое в течение всего дня. Туристов отправили в разные помещения — мужское и женское, изъяли телефоны и задавали провокационные вопросы, на которые россияне отказались отвечать. По словам Игоря, сотрудники полиции проявляли жестокое отношение, а их вопросы о причинах задержания и возможности связаться с консульством игнорировались. Виктория отметила, что почти никто из персонала не владел английским языком.

«Тяжело было от того, что никто не предоставлял никакую информацию. Вот это было самое тяжелое, когда ты не знаешь, что будет там через час, условно, там, через два», — добавила она.

Несмотря на произошедшее, Филоновы заявили, что желание путешествовать у них не пропало. По их словам, подобных проблем в других храмах Турции не возникало.

«На самом деле это очень полезная ситуация, потому что многое в жизни переоценено и поставлено на правильные места», — заключил Игорь.

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