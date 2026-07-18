Число пострадавших при ударе ВСУ по складу в Котовске возросло до 25 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по складу в Котовске Тамбовской области увеличилось до 25 человек. Об этом 18 июля сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Глава региона отметил, что на подлете к объекту системой противовоздушной обороны были сбиты 28 вражеских БПЛА, оснащенных поражающими элементами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате удара украинского беспилотника по логистическому центру в Котовске Тамбовской области погибли семь человек.

Глава региона Евгений Первышов сообщил, что еще 24 человека получили ранения и находятся в больницах Котовска и Тамбова, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации губернатора, после попадания БПЛА на территории склада возникло возгорание. Открытое горение удалось ликвидировать, однако спасатели продолжают работы по устранению последствий пожара.

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