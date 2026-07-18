ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска, где доставляли грузы для ВСУ
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Поражены объекты инфраструктуры, резервуары с ГСМ и два морских судна.
Вооруженные силы России продолжено нанесение ударов по украинским портам, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.
В ходе ночных ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами.
В порту Черноморска уничтожены два морских судна, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по четырем судам в николаевском порту в момент разгрузки поставок для ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, ударные беспилотники поразили сухогрузы в Николаевском морском торговом порту. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами в одесском порту.
Также в порту Южный Одесской области в результате удара БПЛА был поражен еще один сухогруз, доставлявший грузы для украинских вооруженных формирований.
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