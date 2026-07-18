Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Запрет распространяется на все виды товаров.

Российское правительство ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для эстонских фур. Запрет распространяется на все виды товаров. Об этом говорится в документе, который был размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Ограничения на грузовые перевозки по территории России, в том числе для стран Евросоюза (ЕС), был установлен еще четыре года назад, в 2022-м. Тогда вместе с ним Правительство РФ сформировало список товаров, которые не попадали под запрет. В него, например, вошли лекарственные препараты, музыкальные инструменты и продукты питания.

Однако позже запрет на грузовые перевозки на территории РФ стал распространяться и на эти виды товаров. Он действовал для таких стран, как Молдавия, Польша, а теперь — и Эстония. При этом предполагается ряд исключений. Так, запрет на грузоперевозки по России не распространяется на товары, которые ввозят в Калининградскую область, Республику Карелия и другие регионы.

Ранее Эстония запретила покупать недвижимость гражданам России и Белоруссии. Такой закон правительство страны ввело, так как боится, что имущество будет использоваться для «подготовки диверсий». Новые правила начнут действовать со следующего года.

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