ФНС заблокировала счета компании Басты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Счета «Газгольдер-рекорд» оказались заморожены после нарушения налоговых требований.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из владельцев которой является российский певец и автор хитов Василий Вакуленко, известный как Баста. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы налогового ведомства.

Компания занимается деятельностью танцплощадок, дискотек и школ танцев. Басте принадлежит 50% организации, еще 40% находятся у бывшего продюсера Евгения Антимония, а 10% — у режиссера Дениса Крючкова.

Согласно данным ФНС, причиной блокировки счетов стало непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после окончания установленного срока.

Кроме того, у самого Василия Вакуленко числится задолженность в размере 54 тысяч рублей по патентным и иным пошлинам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба выставила «королеве марафонов» Елене Блиновской дополнительный счет.

Уточняется, что сумма требования является незначительной в сравнении с основными долгами и составляет порядка 16 тысяч рублей. Специалисты управления ФНС по Кировской области выявили факт неуплаты налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам за 2023 год. Данное требование будет рассматриваться арбитражным судом без вызова сторон и проведения отдельного заседания.

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