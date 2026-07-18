«Мста-С» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Контроль поражения целей транслируется в прямом эфире на командный пункт.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Дальность 152-мм орудий «Мста-С» позволяет поражать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника.

Между расчетами и командным пунктом поддерживается бесперебойная связь, а контроль поражения целей транслируется в прямом эфире на командный пункт. После получения координат расчет оперативно занял позицию и уничтожил опорному пункту ВСУ, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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