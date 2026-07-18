В жилом доме Владимира вспыхнул пожар после удара дрона ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Накануне в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Вражеский беспилотник влетел в квартиру многоэтажного дома во Владимире, в результате чего произошло возгорание. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Авдеев.

«В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире вспыхнул пожар», — написал губернатор.

Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал, граждан эвакуировали в пункт временного размещения. Кроме того, Авдеев заявил, что вместе с мэром Владимира Сергеем Волковым находится на месте прилета летательного аппарата.

«На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения», — подчеркнул губернатор.

Накануне в пресс-службе РСЧС Владимирской области объявили угрозу атаки БПЛА. В ведомстве также предупредили жителей региона о возможных перебоях мобильного интернета.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских беспилотников на логистический центр в Котовске Тамбовской области и последующем пожаре. В результате прилета дронов погибли семь сотрудников объекта.

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