Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Боевики ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске.

В результате удара украинского беспилотника по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Евгений Первышов.

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