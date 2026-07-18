Беспилотники «Молния-2» в действии. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Дроны помогают выполнять боевые задачи и доставлять необходимые грузы на передовую.

Соединение специального назначения группировки войск «Центр» активно применяет беспилотные летательные аппараты «Молния-2» в различных модификациях на Добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

В арсенале подразделения — ударная версия дрона с мощной боевой частью для поражения целей противника, разведывательная «Молния-Р» для воздушной разведки и корректировки огня, а также «Молния-ПВО», предназначенная для перехвата вражеских беспилотников.

Помимо боевого применения, дроны используются в транспортной модификации. В нее загружаются продукты питания, медикаменты, вода, теплые вещи и другие грузы, которые доставляются на передовые позиции штурмовых подразделений или мирным жителям в освобождаемых населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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