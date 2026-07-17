Задержанные за чтение Библии в Стамбуле граждане РФ вылетели на родину

Фото: www.globallookpress.com/Craig Lovell

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Супружеская пара покинула Турцию запланированным рейсом.

Двое россиян, которых задержали в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле за чтение Библии, покинули Турцию и отправились домой. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ.

«Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19:50 мск вылетели в Москву», — отметили в диппредставительстве.

До этого российские дипломаты заявили, что задержанную пару поместили в депортационный центр, где решалась их дальнейшая судьба. Вопрос о высылке граждан обсуждало управление по вопросам миграции.

В генконсульстве также подчеркнули, что ситуация с задержанными гражданами находилась под контролем представительства РФ. Кроме того, российские дипломаты контактировали с их родственниками.

Супружескую пару Викторию и Игоря Филоновых задержали в Стамбуле 14 июля за чтение Библии в музейной части собора Святой Софии. Мужа и жену сперва доставили в полицейский участок, а затем — в депортационный центр.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в пятизвездочном отеле турецкого города Кушадасы. После случившегося правоохранители начали расследование инцидента.

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