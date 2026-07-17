Учтем при расчете пошлин: Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США

Фото: www.globallookpress.com/Hans Blossey

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По мнению президента, проблему можно решить не только переговорами, но и денежными компенсациями.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха на территории США из-за лесных пожаров. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети.

«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что они должным образом не ухаживают за своими лесами, а Соединенные Штаты без необходимости подвергаются вторжению грязного, загазованного и вредного для здоровья воздуха, качество которого опасно и абсолютно неприемлемо!» — написал Трамп.

Президент назвал происходящее «преднамеренной халатностью», которая, по его мнению, ежегодно наносит США многомиллиардный ущерб.

Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен связаться с премьер-министром Канады, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и узнать, какие меры Оттава собирается принять.

Кроме того, американский лидер предложил учитывать ущерб от загрязнения воздуха при расчете торговых пошлин для Канады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что масштабные лесные пожары в Канаде могут повлиять не только на экологическую обстановку, но и на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Из-за дыма Высшая футбольная лига США (MLS) уже перенесла матч между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Также появились опасения, что при ухудшении качества воздуха может быть перенесен и финал мирового первенства.

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