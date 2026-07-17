КСИР нанес удары по военным складам в Ираке

Фото: www.globallookpress.com/Ameer Al-Mohammedawi

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После атаки в районе начали подниматься густые клубы дыма и пламя.

В Ираке прогремели взрывы после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по военным складам курдских вооруженных группировок. Об этом сообщает агентство Tasnim.

После серии атак над местами ударов поднялись густые столбы дыма и пламя.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские военные нанесли удары по стратегическим объектам на юге Ирана. По данным агентства Tasnim, под атаку попали аэропорт в Ираншехре и мост в Бендер-Хемире, а жители ближайших районов сообщили как минимум о трех взрывах. Кроме того, иранские СМИ писали об ударах по Бендер-Аббасу, Бендер-Хомейни, Ахвазу, порту Киш и острову Кешм.

В Центральном командовании Вооруженных сил (ВС) США заявили, что операция направлена на ослабление военного потенциала Ирана. На фоне этого Тегеран продолжил наносить ответные удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, несмотря на подписанный ранее меморандум о завершении конфликта.

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