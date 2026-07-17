Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области
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Фото: МАХ/Балицкий Евгений/BalitskyEV
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В результате удара дрона госпитализированы две женщины.
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в центре Васильевки Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС.
«В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения», — написал глава региона.
В результате атаки квартиры получили серьезные повреждения, оперативные службы работают на месте происшествия.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Киев использует беспилотники и ракетное вооружение, в том числе по приграничным регионам и мирным населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсонской области под удар ВСУ попала автоколонна с мирными жителями. В результате атаки есть погибшие, их количество уточняется. Удар по машинам был нанесен с помощью беспилотника, когда люди находились в пробке
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