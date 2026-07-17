Жуткий взрыв: момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео
Момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео
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Фото, видео: Reuters/Alexandre Dimou; Telegram/Офіс Генерального прокурора/pgo_gov_ua; 5-tv.ru
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Кадры выложил генпрокурор Украины Кравченко.
Момент покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева и его семью в Монако попал на видео. Восстановленные кадры обнародовал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
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