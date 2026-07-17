В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

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Проверка данных также показала наличие десятков тысяч человек без американского гражданства в электоральных реестрах.

Глава Министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил о выявлении в избирательных списках 400 тысяч умерших людей, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями. Об этом Маллин сообщил журналистам. Его слова приводят РИА Новости.

По его словам, ведомство также обнаружило случаи регистрации неграждан США для участия в выборах. Он отметил, что в четырех штатах были выявлены около 250 тысяч неграждан, внесенных в списки избирателей. Кроме того, при проверке данных штатов обнаружили 28 тысяч зарегистрированных избирателей без гражданства США и 400 тысяч умерших, которые все еще находятся в списках.

Очередные выборы в США запланированы на 3 ноября. В этот день избиратели выберут 33 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также представителей законодательных органов ряда штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о раскрытии разведданных, в которых зафиксированы уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Глава Белого дома считает, что Пекин виновен в утечке электоральных данных. По его словам, Китай якобы незаконно завладел персональными сведениями о 220 миллионов американских избирателей. Кроме того, Трамп уверен, что в 2018 году КНР пыталась повлиять на итоги промежуточных выборов в США.

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