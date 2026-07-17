Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение — он вину не признал
Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение
Фото: Telegram/Ilya Remeslo/ilya_remeslaw
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Следствие просит арестовать задержанного.
Блогеру Илье Ремеслу предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Следствие просит арестовать задержанного. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Известно, что блогер вину не признал.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания блогера Ильи Ремесло. На них видно, как интернет-знаменитость лежит на полу в комнате лицом вниз в одних трусах.
Илью Ремесло задержали накануне в Санкт-Петербурге. Блогера обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ).
До того подозреваемый впервые публично высказался против правительства России. При этом, до этого он поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.
Прежде 5-tv.ru писал, что Семена Слепакова* объявили в розыск. По данным ведомства, артист, находясь за пределами России, публиковал материалы в социальной сети без отметки о том, что они размещены иностранным агентом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — включен в реестр иностранных агентов РФ.