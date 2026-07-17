Украинское правительство назначило врио глав Минобороны и МИД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Ранее Верховная рада утвердила кандидатуры 16 министров.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о назначении Андрея Сибиги и Евгения Хмары временно исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны соответственно. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Корецкого, решение было согласовано с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Глава украинского правительства заявил, что новый состав кабинета министров должен продолжить прежний курс в вопросах обороны и внешней политики. Кроме того, Корецкий сообщил о планах провести «реорганизацию» отдельных ведомств.

Ранее Верховная рада утвердила состав нового кабинета из 16 министров, за исключением руководителей МИД и Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кадровые изменения в украинском правительстве не имеют принципиального значения для хода специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для Москвы важнее, когда украинская сторона будет готова принять решения, необходимые для мирного урегулирования и завершения боевых действий.

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