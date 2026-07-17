ВС РФ поразили суда с грузами для ВСУ в украинских портах

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Для атак применялись как ударные беспилотники, так и высокоточное оружие воздушного базирования.

В порту Николаев Вооруженные силы (ВС) России поразили четыре судна в момент разгрузки поставок для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие „Николаевский морской торговый порт“) в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные с помощью высокоточного оружия воздушного базирования нанесли удар и по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских боевиков в порту Одесса.

Кроме того, в порту Южный Одесской области ударом беспилотника был поражен сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за неделю с 11 по 17 июля российские военные нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине. В Минобороны РФ сообщили, что среди пораженных целей были 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ. Под удары попали сухогрузы, паромы, контейнеровозы, танкер, коллекторное судно и плавучий док.

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