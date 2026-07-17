«Не видел ничего»: российские врачи вернули зрение бойцу после ранения в голову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Раньше такая травма означала бы, что с глазом придется попрощаться.

Уникальную операцию провели врачи военного клинического госпиталя. Они вернули зрение бойцу, в которого попал осколок сбитого им дрона. Раньше, скорее всего, речь бы шла о потере глаза. Но медики — тоже бойцы. И в этой схватке одержали победу. Как это было — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Военного Николая Камалетдинова готовят к операции, и медсестры обращаются с ним ласково, почти как с ребенком. Пациент не должен волноваться перед сложным хирургическим вмешательством.

Впрочем, Николай не из робких. В госпиталь он попал после того, как на фронте встретился с дроном-«ждуном». Беспилотник попытался Николая убить.

«Надо было его убрать, а он был с датчиком или было наблюдение „глазок“ со стороны вражеской. И он сдетонировал», — сказал пациент военного госпиталя Николай Камалетдинов.

Вот так это происходит под Купянском. Беспилотник-киллер летает над лесом или замирает на дороге. А потом взрывается.

Дуэль с дроном закончилась в пользу Николая, но он был серьезно ранен. Принял на себя множество осколков, один из которых пробил висок и вошел в глаз. Металлическая горошинка размером в несколько миллиметров сидит глубоко внутри. Раньше из-за такой травмы можно было попрощаться со зрением. Но российские военврачи прямо под объективом нашей телекамеры решили спасать Николая.

«Будет выполнено оперативное вмешательство, при котором будет удалена кровь из глаза, осколок, расправлена сетчатка. В перспективе надеемся вернуть военнослужащему зрение», — сказал начальник офтальмологического отделения военного клинического госпиталя № 1586 Константин Коновалов.

Задача — добраться до осколка и удалить его. При этом нужно практически разобрать глаз на части. Инструменты, которыми это сделают, — тоньше человеческого волоса!

Госпиталь, в котором Николаю фактически пересобирают глаз, занимает особенное место в министерстве обороны. Именно сегодня ему исполняется 85 лет. Он создан в первые дни Великой Отечественной войны. Медики из этого учреждения побывали на полях почти всех сражений, в которых СССР и Россия участвовали с этого времени. Сейчас же основной профиль — события на украинских фронтах.

Врач говорит — сложных случаев, когда приходится отчаянно бороться за жизнь пациента, очень много.

«Кровотечения. Когда три или четыре дня останавливаешь кровотечение», — сказал ординатор отделения госпиталя № 1586 Николай Оксем.

Время в операционной бежит явно быстрее, чем снаружи. Врачи общаются друг с другом чуть ли не знаками, понимают друг друга с полуслова.

Два часа идет операция. Погасили верхний свет — процедура приблизилась к кульминации, хирурги занимаются самой тонкой работой. И атмосфера здесь такая, что хочется говорить либо вполголоса, а то и вообще шепотом.

Нашей съемочной группе удается записать картинку с микроскопа. Вот так осколок удаляют из глаза. А вот так Николай уже пытается глядеть на свет через пару дней.

«Я наконец-то могу различать и видеть движения. До этого я не видел ничего», — сказал Николай Камалетдинов.

Впереди — несколько месяцев реабилитации. Врачи прогнозируют, что нормальное зрение вернется к Николаю примерно через полгода. Тем временем в госпитале планируют другие, еще более сложные операции, которые необходимы бойцам с передовой.

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