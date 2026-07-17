Россия нанесла 19 ударов по портам Украины за неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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За семь дней было поражено 24 морских судна, которые использовались для доставки грузов ВСУ.

Буквально каждый день наши военные атакуют и сами украинские порты, которые боевики использовали в том числе и для запуска таких безэкипажных катеров. Только сегодня было несколько новых атак по складам и топливным резервуарам. Пополнять запасы оружия и дизеля по морю им становится практически невозможно. Потери противника в тылу оценил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В сводке министерства обороны за неделю, казалось бы, привычные формулировки: по морской инфраструктуре противника нанесено 19 ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

Но главное в этих ударах — не массовость, а системность. Регулярность. Каждую ночь на протяжении семи дней на черноморском побережье Украины горят суда и прибрежная инфраструктура — склады, емкости с горючим, терминалы. Поражены четыре порта, которые используются для разгрузки западного вооружения и горюче-смазочных материалов: Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Минобороны России методично блокирует основной канал поставки западного оружия.

«Эти удары по Одессе, по другим черноморским портам — это, во-первых, сигнал Западу, что никакие поставки их вооружений на Украину не пройдут. Ну и еще один важный момент. Поскольку со стороны Одессы, со стороны Николаева летят беспилотники в сторону Крыма, идут безэкипажные катера в сторону Крыма и Новороссийска, в сторону Азовского моря, мы перекрываем эти возможности, уничтожаем все базы хранения беспилотников, все базы хранения безэкипажных катеров», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Сегодня о проблеме был вынужден высказаться Зеленский:

«Постоянно идет сейчас и работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов. Сегодня россияне снова атаковали объекты „Нафтогаза“: есть ощутимые повреждения».

По данным Минобороны России, за семь дней было поражено 24 морских судна, которые использовались для доставки грузов ВСУ. В том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно (это морской подъемный кран), плавучий док и два катера. И вот итог этой планомерной работы — экипажи иностранных судов массово отказываются заходить в украинские порты.

«Все эти удары имеют важнейшее значение для предотвращения возможных ударов со стороны противника по территории РФ. По имеющимся сведениям, до 50% объектов, связанных именно с обеспечением ВСУ, было выведено из строя за прошедший период времени», — рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Reuters пишет, что Украина уже потеряла треть своих экспортных мощностей по зерну, так как из 13 терминалов разбиты четыре самых крупных, и это может отразиться на мировых ценах на продовольствие. Проблемы признал и замминистра Украины Тарас Высоцкий. В интервью Bloomberg он сказал, что таких ударов по морской инфраструктуре еще не было.

«В первые несколько месяцев 2026 года в портах Большой Одессы произошло более 180 прилетов — почти столько же, сколько за весь предыдущий год. В пиковые периоды это снизило экспортные мощности на 20–30%, хотя порты в целом способны выдерживать нагрузку», — сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Закрывая Черное море для доставки западной помощи, Минобороны существенно усложняет работу Запада по снабжению ВСУ. Перевозить по суше такие же объемы намного сложнее и дольше. А если после блокировки портов будут разрушены мосты через Днепр, то задача и вовсе станет почти нерешаемой.

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