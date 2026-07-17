Умерла актриса фильма «Один дома 2» Бренда Фрикер
Фото: Кадр из х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», реж.: Крис Коламбус, 1992г.
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Перед смертью звезда кино долгое время была прикована к постели.
Актриса, первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, последний год актриса была прикована к постели.
Известность Фрикер принесла роль в драме «Моя левая нога», вышедшей в 1989 году. За образ матери героя Дэниела Дэй-Льюиса актриса получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».
Миллионы зрителей также запомнили Фрикер по роли «Голубиной леди» в фильме «Один дома 2». Кроме того, она на протяжении многих лет снималась в сериале BBC «Катастрофа», где исполняла роль медсестры Меган Роуч.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 74 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер. Артистка умерла в одной из клиник Португалии, где проходила лечение после тяжелого заболевания и перенесенной операции. Ее хриплый вокал и песни стали символом рок-баллад 1980-х годов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС