Умерла вдова Александра Маслякова

Фото: legion-media

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Светлана Маслякова посвятила десятилетия работе на телевидении и внесла вклад в развитие КВН будучи режиссером программы.

На 79-м году жизни в Москве скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова. Об этом официально сообщили в пресс-службе Международного союза КВН.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — говорится в сообщении.

Светлана Маслякова начала работать на телевидении в 1960-х годах с должности ассистента режиссера. Именно тогда она познакомилась с будущим супругом Александром Масляковым. Позже она на долгие годы стала режиссером программы «КВН», где отвечала за постановку номеров, визуальное оформление передачи и работу с командами.

За годы работы Маслякова принимала участие в создании телевизионного формата КВН, режиссировала крупнейшие фестивали, включая «Голосящий КиВиН», а также помогала развивать творческое объединение «АМиК». Под ее руководством начинали карьеру многие продюсеры, сценаристы и телеведущие.

Даже в последние годы Светлана Маслякова продолжала консультировать творческую группу проекта, помогая сохранять традиции Клуба веселых и находчивых.

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