Любовь с художником? Актрису Ирину Горбачеву заметили с новым бойфрендом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пару раз артистка намекала на то, что ее сердце не свободно.

На свадьбе блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича актриса Ирина Горбачева появилась в компании нового бойфренда. Об этом сообщило издание Voice.

Торжество проходило в Северной Осетии. На церемонии присутствовали многие звездные друзья пары, включая Ирину Горбачеву — в компании художника Дмитрия Горбунова.

До этого об отношениях Ирины Горбачевой ничего не было известно. Знаменитость предпочитала не говорить о личном с прессой. Однако у себя на странице в социальной сети она не раз намекала на то, что ее сердце давно не свободно.

Ирина Горбачева была замужем два раза. Первым ее избранником стал актер Григорий Калинин. Они сыграли свадьбу в 2015-м, а развелись в 2018-м. Вторым супругом Горбачевой стал украинский музыкант Антон Савлепов. Они поженились в 2021 году. Брак продержался недолго — всего год.

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