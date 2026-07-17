Фото, видео: Reuters/Isabel Infantes; 5-tv.ru

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На должность был назначен Энди Бернем, глава лейбористов и бывший министр здравоохранения страны.

При новом премьер-министре Энди Бернеме Великобритания все также останется лидером антироссийского движения в Европе. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Игорь Пшеничников.

Новый глава правительства Великобритании был официально назначен 17 июля 2026 года. Он был единственным кандидатом на этот пост, поэтому процедура избрания была безальтернативной. Премьером стал лидер Лейбористкой партии Энди Бернем. За время своей политической карьеры он был мэром Большого Манчестера, до этого занимал должность министра культуры, СМИ и спорта Великобритании, а затем был министром здравоохранения Соединенного Королевства.

По словам политолога, смена премьер-министра мало что изменит во внешней политики Великобритании. Страна все также будет лидером антироссийской риторики в Европе.

«Будет по-прежнему та же пещерная русофобия. <…> Британии предписана фактически роль, <…>, быть вот таким паровозом вот этого антироссийского движения на Западе. Вот это движение, которое тянет всю Европу к войне с Россией», — заверил Пшеничников.

И визит уже бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Кира Страмера на Украину на исходе своего политического срока это только подтверждает. У него, отмечает эксперт, нет других причин посещать Незалежную, кроме как заверить главу киевского режима в том, что при новом председателе Кабинета министров Великобритании политика государства не изменится, особенно в отношении России.

«То есть вы, Украина, значит, остаетесь нашим вассалом. Нашим инструментом, которым мы ведем войну с Россией. Вот, собственно, какая история», — отметил Пшеничников.

Но и самим Лондоном, уверен политолог, точно так же управляют. И руководит процессом, со слов эксперта, «американское глубинное государство» — представители влиятельных кругов в Штатах. Старый Свет в войне с Россией должен принять удар на себя, быть инструментом в этом конфликте.

«Задача его заключается в том, чтобы создать неопровержимую иллюзию того, что только Европа и никто больше двигает дело к войне с Россией. Мол, американцы в этом не участвуют, в этом они к этому непричастны. <…> Все говорит о том, что американцы, значит, разыгрывают такое глобальное шоу. <…> Штаты будут, значит, за этим делом наблюдать и выступать в роли миротворцев», — подчеркнул специалист.

Это делается для того, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.

При этом кто будет занимать пост президента США, так же, как и личность на должности премьер-министра Великобритании, не имеет значения. Результат в этих вопросах будет одинаковым, считает Пшеничников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Оксфордском университете в Великобритании прошла дискуссия на тему: «Почему воевать с Россией — лучше, чем потерять Украину». Во время которой, пытались доказать, что вороженный конфликт с Москвой неизбежен.

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