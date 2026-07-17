Скандалы, кризисы и отставки: почему премьеры Британии долго не задерживаются на «проклятом» посту

Фото, видео: © Getty Images/Thierry Monasse/Contributor; 5-tv.ru

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Всего за десять лет в стране сменилось семь глав правительства.

Пост премьер-министра Великобритании можно считать «проклятым», поскольку смена руководителей не меняет ситуацию в стране. Об этом политолог Игорь Пшеничников заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Место на самом деле проклятое. Почему? Проблема в том, что страна находится в экономическом кризисе. И кого ни поставь премьером, ничего меняться не будет», — сказал эксперт.

По мнению Пшеничникова, все британские премьер-министры последних лет не смогли продемонстрировать качества, которые позволили бы изменить ситуацию в стране. При этом их объединяет не только неспособность справиться с внутренними проблемами государства, но и негативное отношение к России.

«Такая пещерная русофобия, которая является частью генетического кода британцев», — отметил Пшеничников.

Поводом для такого заявления стало избрание нового главы британского правительства. Этот пост займет политик Энди Бернэм. Он станет седьмым премьер-министром Великобритании за последние десять лет.

Череда премьерских отставок

Дольше всех за последние десять лет у власти оставался консерватор Дэвид Кэмерон — он возглавлял кабинет шесть лет и 63 дня. После проведения референдума по Brexit, на котором более 52% британцев поддержали выход из Европейского союза (ЕС), он объявил об уходе с поста.

Следующей главой правительства стала Тереза Мэй, однако ее попытки реализовать Brexit привели к затяжному противостоянию в парламенте. После трех отклонений соглашения об условиях выхода страны из ЕС она покинула должность спустя три года и 11 дней.

Ее сменил Борис Джонсон. Выход из ЕС осуществился при нем, однако его премьерство больше запомнилось благодаря череде громких скандалов. В частности, Джонсона критиковали из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии, когда в стране действовали жесткие ограничения. Позже возникли вопросы и к его кадровым решениям после назначения Криса Пинчера на должность заместителя главного партийного организатора в парламенте, несмотря на ранее поступавшие жалобы на его сексуализированное поведение. На фоне растущего давления Джонсон объявил об отставке.

После него премьером стала Лиз Трасс, чей срок оказался рекордно коротким — всего 44 дня. Она покинула пост в результате глубокого финансового кризиса в стране. План снижения налогов, представленный Трасс, обрушил курс фунта, вызвав настоящую панику на рынках.

Затем пост премьер-министра занял Риши Сунак, который возглавлял британское правительство один год и 255 дней. Он вошел в историю как первый политик индийского происхождения на этой должности. Сунак покинул пост после поражения Консервативной партии на парламентских выборах, после чего новое правительство сформировал лидер лейбористов Кир Стармер.

Его политический курс был направлен на восстановление экономики, укрепление государственных служб, включая Национальную службу здравоохранения (NHS), развитие «зеленой» энергетики. Но заметных результатов за время своего премьерства Стармер не достиг.

Инаугурация нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма состоится уже 20 июля.

Ранее политолог Игорь Пшеничников рассказывал 5-tv.ru, какой будет политика Великобритании при новом премьере.

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