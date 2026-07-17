Особое внимание — модернизации: Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны РФ
Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны РФ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Министр обороны проверил, как ведомство справилось с задачами, поставленными на прошедшие полгода.
Под руководством Министра обороны РФ Андрея Белоусова прошло заседание Коллегии оборонного ведомства. На мероприятии обсуждали, как реализуются приоритетные направления деятельности Минобороны РФ в рамках решения задач, поставленных в конце 2025 года. При этом большая часть встречи прошла в закрытом режиме.
«Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие», — отметил Андрей Белоусов.
Ведомство проводит масштабную работу, и по каждому вопросу есть значительные результаты. Глава Минобороны внимательно заслушал каждый доклад, все вопросы обсуждались подробнейшим образом.
Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных сил России. Обсудили оснащение и обеспечение выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Также были проработаны вопросы развития тактики беспилотных летательных аппаратов и защиты от средств воздушного нападения врага.
Кроме того, обсуждалось совершенствование системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов оружия и техники. Также участники коллегии уделили внимание вопросам военного образования и медицинского снабжения, а также модернизации материального комплекса и военно-строительной сферы. Отдельно подняли тему социальной поддержки солдат и офицеров, а также членов их семей.
Основную часть вопросов
Ранее по результатам заседания Морской коллегии было решено, что Министерство обороны России проведет модернизацию сил Военно-морского флота.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.