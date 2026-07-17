Главком ВМФ отметил важную роль морской авиации в освобождении Мариуполя

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Самолеты наносили удары по огневым точкам противника и обеспечивали продвижение морской пехоты в условиях городской застройки.

Морская авиация выполнила более 1,2 тысячи вылетов и нанесла свыше 2,5 тысячи авиационных ударов в ходе операции по освобождению Мариуполя. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев.

По словам главкома ВМФ, силы морской авиации продолжают участвовать в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции и демонстрируют боевые традиции.

Моисеев отметил, что во время операции в Мариуполе самолеты морской штурмовой авиации наносили удары по огневым точкам противника и обеспечивали продвижение морской пехоты в условиях городской застройки.

«Морские авиаторы сыграли важную роль в освобождении города Мариуполя. Самолеты морской штурмовой авиации точечно уничтожали огневые точки противника и обеспечивали продвижение морской пехоты в городских застройках», — заявил Моисеев в 110-ю годовщину со Дня образования морской авиации ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России планирует модернизацию сил Военно-морского флота РФ. В рамках проекта по основам государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года предусмотрено развитие боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил.

Также в ведомстве сообщили о приоритетном развитии морских беспилотных комплексов. Проект определяет основные угрозы и задачи России в мировом океане в сфере национальной безопасности.

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