«Комментарий ко всему»: Лана Дель Рей выпустит сразу два новых альбома

Фото: www.globallookpress.com/Diogo Baptista

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Грядущие релизы могут стать одними из самых выдающихся в ее карьере.

Американская певица Лана Дель Рей готовит к релизу сразу два новых студийных альбома. Об этом она рассказала в соцсетях.

К ранее заявленной пластинке Stove добавится еще один сопутствующий проект. Его название пока держится в секрете.

Исполнительница пояснила, что Stove сохранил свою изначальную концепцию и включает в себя классические для ее творчества композиции. Некоторые песни уже знакомы слушателям по живым выступлениям.

Второй альбом стал результатом серьезных жизненных трансформаций, через которые звезда прошла за последние четыре года. Артистка охарактеризовала эту работу как своеобразный творческий комментарий к пережитому опыту, включая периоды неопределенности и новых начинаний.

«Stove получился прекрасным и цельным — таким, каким и должен был быть. Но за это время появился еще один красивый, сопутствующий альбом — своего рода комментарий ко всему, что происходило», — поделилась звезда со своими подписчиками.

Она поблагодарила фанатов за долгое ожидание и назвала грядущие релизы одними из самых выдающихся в своей карьере.

На завершение работы над проектами и их подготовку к выходу на виниловых носителях певице потребуется около месяца.

Путь Stove к слушателям был долгим: изначально анонсированный в 2024 году как Lasso, альбом несколько раз менял название и даты выхода. Релиз переносили с сентября 2024 на май 2025, а затем на январь 2026 года.

После выпуска прошлой пластинки в 2023 году исполнительница представила несколько синглов. Однако пока неизвестно, какие именно треки попадут в новые сборники. Точные даты премьеры обеих работ на цифровых площадках будут объявлены позже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.