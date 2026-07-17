ВС РФ уничтожили украинские безэкипажные катера в Черном море

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Появились кадры выполнения боевой задачи российскими военнослужащими.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по безэкипажным катерам ВСУ в Черном море, в результате чего суда были полностью уничтожены. Кадры боевой работы российских подразделений публикует 5-tv.ru.

Специальная операция

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. По словам главы государства, ее целями стали защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер отмечал, что решение было принято на фоне возобновления интенсивных обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и отсутствия результатов попыток урегулировать ситуацию мирным путем.

При этом США, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО назвали действия России «вторжением» и начали оказывать военную помощь украинской стороне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в период с 11 по 17 июля российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. В Министерстве обороны России указали, что для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.

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