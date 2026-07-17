В Ленинградской области мужчина провел более суток в дупле дерева

Фото: Telegram/Правопорядок и безопасность ЛО/bezopasnost47

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Белки были не рады такому соседству.

В Ленинградской области спасатели освободили мужчину, который застрял в дупле клена на высоте около четырех метров. Инцидент произошел в городе Луга. Об этом сообщил Комитет правопорядка и безопасности региона в Telegram-канале.

Сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ поступило в экстренные службы утром 17 июля. К месту выезда на улице Гагарина направили личный состав 135-й пожарной части Леноблпожспас.

Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения провалился в дупло дерева глубиной примерно два метра и не мог выбраться.

«Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно», — говорится в публикации.

Пожарные оперативно спилили ветки, мешавшие доступу, и организовали безопасное извлечение. Мужчину спустили на землю с использованием веревочного оборудования.

После спасения пострадавший был осмотрен бригадой скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.

Операция завершилась успешно благодаря слаженной работе спасателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое российских туристов застряли в горах между плато Амлакит и Джихва в турецкой провинции Ризе. Путешественники заблудились во время маршрута и обратились за помощью в экстренные службы.

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