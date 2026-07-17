За неделю армия России поразила 24 морских судна ВСУ

Фото: MAX/Минобороны России

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Всего было нанесено 19 групповых ударов по объектам на территории Украины.

За прошедшую неделю ВС России поразили 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«С 11 по 17 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметили в ведомстве.

Среди атакованных армией РФ целей были и 24 морских судна. Их использовали в интересах ВСУ. Удары пришлись по 14 сухогрузам, трем морским паромам, двум контейнеровозам и двум катерам. Также были поражены по одному танкеру, коллекторному судну и плавучему доку.

Кроме того, военнослужащие России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам и другим объектам, которые Незалежная использовала в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила цеха сборки беспилотников ВСУ в Одессе. Также удары нанесены по объектам портовой сети, используемой для разгрузки горючего, и складу с амуницией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.