Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Фото, видео: 5-tv.ru
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Его подозревают в распространении фейков о ВС РФ.
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.
На кадрах видно, как интернет-знаменитость лежит на полу в комнате лицом вниз без верхней одежды: в одних трусах. Рядом с ним стоят правоохранители. Один из представителей закона подтвердил личность задержанного.
Ранее, 17 июля, стало известно, что Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сообщила его мать. Блогера обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Пару месяцев назад подозреваемый впервые публично высказался против правительства России. Примечательно, что до этого он поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.
Ранее московский суд приговорил певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, к одному году исправительной колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Сейчас артистка находится за границей. Наказание вступит в силу с момента ее задержания на территории РФ.
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* — включена в реестр иностранных агентов РФ.