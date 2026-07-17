За неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным целям на Украине

Минобороны РФ: ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В результате повреждены объекты инфраструктуры в портах Одесской области.

В период с 11 по 17 июля российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В сводке ведомства говорится, что при нанесении этих ударов ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также дроны. В министерстве отметили, что все цели были поражены.

Так, в результате масштабных ударов по Украине уничтожен ряд стратегически важных для противника объектов инфраструктуры, часть из которых располагалась в четырех портах — «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский». Их боевики киевского режима использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» были нанесены удары по сухогрузам в порту «Черноморск». Помимо этого, наши бойцы уничтожили украинские корабли в порту «Днепро-Бугский».

Спецоперация

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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