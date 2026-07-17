Трамп обвинил Китай в вмешательстве в выборы 2020 года

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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При этом американские журналисты не нашли никаких подтверждений об иностранном влиянии в обнародованном документе от национальной разведки.

В США вновь разгорелся скандал по поводу возможного вмешательства в выборы. Речь о президентской гонке 2020 года, которую Трамп проиграл. А теперь заявил, что нашел виноватых, прямо сказав, что за атакой на американскую избирательную систему стоит Китай. Поручил даже рассекретить документы ЦРУ. Корреспондент «Известий» Мария Забелышинская о том, что на самом деле скрывается за громкими выпадами главы Белого дома.

Обращение к нации Дональд Трамп начал уже по традиции с величия Соединенных Штатов. Но уже на пятой минуте перешел к щепетильной для себя теме — проигрышу на президентских выборах 2020 года. Именно этому он посвятил большую часть своей получасовой речи. По словам Трампа, он получил доказательства, что в избирательный процесс вмешался Китай.

«Стратегия китайского правительства в отношении США была сосредоточена на подрыве внутреннего доверия к президенту. Они просто хотели создать впечатление, будто ваш лидер не такой уж хороший, хотя на самом деле ваш лидер сделал отличную работу», — сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома утверждает, что Пекин пытался изготовить поддельные бюллетени в пользу его соперника на выборах — Джо Байдена. Власти Китая также заказывали у американских журналистов статьи, очерняющие Трампа и его соратников. Использовали экономические связи, чтобы настраивать американские компании против правительства. И эту информационную войну в Поднебесной якобы начали ещн за несколько лет до голосования.

«В отчете ЦРУ прямо сказано, цитирую: «В середине 2018 года целью Коммунистической партии Китая было использовать все внутренние и внешние силы, которые выступали против президента США, чтобы сократить количество голосов президента США и заставить его уйти в отставку или предотвратить его переизбрание», — заявил Трамп.

В своей речи Трамп ссылался на новый отчет национальной разведки. Его данные Белый дом обнародовал как раз перед обращением. И после того, как документы изучили американские журналисты, к Трампу возникли вопросы. Выяснилось, что большая часть тезисов главы США не соответствуют действительности. Ни в одном документе репортеры не нашли подтверждения иностранного влияния на прошедшие выборы. Представители разведки там лишь выражают опасения:

«Иностранные государства могут пытаться скомпрометировать нашу избирательную инфраструктуру различными способами, такими как вмешательство в процесс голосования, кража конфиденциальных данных или оспаривание действительности результатов выборов. Мы считаем, что Россия, Китай, Иран обладают возможностями для осуществления такой деятельности», — говорится в документе.

На заявления Трампа уже отреагировали и в Пекине.

«Обвинения США не имеют под собой фактических оснований и направлены на дискредитацию Китая и давно уже признаны необоснованными. Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, у нас нет интереса вмешиваться в выборы в США, и мы никогда этого не делали», — сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Но Трампу, судя по всему, достоверность была и не нужна. Заявления о вмешательстве Китая он использовал, чтобы публично усомниться в надежности избирательной системы США. Американский лидер упомянул сразу несколько уязвимостей: технологии подсчета голосов беззащитны перед кибератаками, на выборах незаконно регистрируют граждан, не имеющих права в них участвовать, и другие факты, убеждающие, что система голосования небезопасна.

«Ее невозможно защитить. Сотни миллионов файлов американских избирателей находятся в руках иностранных правительств. Наши машины и системы подсчета бюллетеней подвержены взлому, манипуляциям и коррупции», — заявил Трамп.

«До выборов остается всего пятнадцать с половиной недель. Рейтинги президента, как вам известно, держатся примерно на уровне 30%. Его партия находится в очень сложном положении. И, по мнению большинства наблюдателей, именно эта тема не станет тем фактором, который спасет их на ноябрьских выборах», — сказал ведущий CNN Джон Кинг.

Промежуточные выборы пройдут уже в ноябре. И их результаты покажут, как оценивают работу администрации Белого дома за год у власти. Операция на Ближнем Востоке, несмотря на ожидания, рейтинги Трампа не подняла. Публично усомнившись в независимости голосования, американский лидер словно пытается спасти репутацию на случай провала.

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