Интимные трофеи: мужчина воровал женские трусы ради утешения
Japan Today: мужчина воровал женские трусы ради утешения
Фото: © Getty Images/John Parra/Contributor
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Местные жительницы не могли понять, куда пропадает их белье.
В японском городе Акасима правоохранительные органы задержали 34-летнего местного жителя Норитаку Фурию, уличенного в серии краж женского нижнего белья из частных домов. Об этом сообщило Japan Today.
Следствие установило, что злоумышленник действовал под покровом ночи. Он выбирал в качестве цели те домохозяйства, где владельцы проявляли беспечность и оставляли входные двери незапертыми.
Один из последних инцидентов произошел непосредственно в Акасиме, когда Фурия проник в чужую квартиру, пока жильцы крепко спали. Из комода потерпевших он извлек женские трусики и ряд других личных вещей, после чего скрылся незамеченным.
Как выяснилось в ходе допроса, на подобные преступления подозреваемого толкнули глубокое разочарование в собственной жизни и стремление реализовать скрытые сексуальные фантазии таким незаконным способом.
Полицейские начали детальное расследование после того, как в округе участились жалобы женщин на методичное исчезновение нижнего белья с начала текущего года.
Установить личность похитителя и доказать его причастность к правонарушениям удалось благодаря анализу записей с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали преступные визиты японца.
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