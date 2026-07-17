Отличаются повышенной агрессивностью: кто такие «наноклещи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Для них характерна особая агрессивность.

«Наноклещи» — не новый вид этих членистоногих, а лишь молодые особи иксодовых клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В связи с распространением в СМИ некорректного термина „наноклещи“ Роспотребнадзор информирует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей», — отметили в ведомстве.

Однако отличия все же имеются. У них из-за перехода на следующую стадию развития другие биологические потребности. Поэтому для «наноклещей» характерны повышенные активность и агрессивность. Отличаются они и размером — все один-два миллиметра. За счет этого могут долго находиться на теле и оставаться незамеченными.

При этом даже такие молодые особи все еще остаются переносчиками целого ряда опасных заболеваний. В том числе и клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и прочих природно-очаговых инфекций.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. Для этого нужно избегать высокой травы и густого кустарника, а в лесопарковых зонах передвигаться по оборудованным тропам. Для подобных походов выбирать светлую одежду, на которой проще заметить это живое существо. Кроме того, вещи должны быть закрытыми, а штанины заправлены в носки или обувь.

Рекомендуется не пренебрегать акарицидными и репеллентными средствами и пользоваться ими в соответствии с инструкциями. Также нужно проводить осмотры, причем как людей, так и животных, после возвращения из зон обитания клещей.

В ведомстве уточнили, что самой эффективной профилактикой является вакцинация.

При обнаружении на теле этого паразита нужно аккуратно извлечь его при помощи стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав членистоногого максимально близко к коже. Движение должно быть тянущее вверх, но без вращения. Место укуса обработать антисептиком. А клеща поместить в герметичную емкость и отдать его на исследование в лабораторию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 337 тысяч россиян обратились к врачам с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности. А привились от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году 3,3 миллиона человек.

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