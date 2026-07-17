Жена одного из спасших девочку в Константиновке бойцов хочет взять ее под опеку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ребенок почти месяц самостоятельно выживал в зоне боевых действий.

Девочку из Константиновки хочет взять под опеку жена одного из спасших ребенка военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя органов опеки.

«Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки», — сказал источник.

Также в ведомстве добавили, что состояние найденной в Константиновке десятилетней Софии стабильное, но с ней все еще продолжают работать специалисты.

Российские военнослужащие обнаружили одинокую девочку в подвале разрушенного дома. Оказалось, что мать ребенка умерла, отца она не помнит. А бабушка с дедушкой погибли. Они получили ранения в результате атаки на их дом украинского дрона. В итоге Софии пришлось самостоятельно выживать почти месяц.

Бойцы взяли над ней шефство: охраняли и носили продукты. При первой возможности солдаты эвакуировали ребенка из зоны боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки. Гражданские написали просьбу о помощи на куске картона, который заметил дрон РФ. После была проведена операция по спасению семьи.

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