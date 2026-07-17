Смех исцелил: женщина вышла из комы благодаря анекдоту от матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Самым сложным испытанием для пациентки стало осознание упущенного времени.

Мать из США сумела вывести дочь из глубокой комы, ежедневно рассказывая ей анекдоты на протяжении почти пяти лет. Об этом сообщило Yahoo News.

История Дженнифер Флевеллен началась в сентябре 2017 года, когда она попала в автомобильную аварию. Женщина везла троих сыновей в школу, почувствовала недомогание и врезалась в столб.

Ее сердце останавливалось четыре раза — медикам удалось запустить его. Однако травма мозга была критической.

Прогнозы врачей оставались неутешительными. Специалисты утверждали, что Дженнифер никогда не придет в сознание, а если это и случится, она не будет прежним человеком.

Друзья и даже муж постепенно исчезли из ее жизни, но мать, Пегги Минс, не сдавалась. Она посещала дочь почти каждый день, ухаживала за ней и постоянно разговаривала.

В августе 2022 года во время очередного визита Пегги рассказала шутку, и внезапно Дженнифер рассмеялась.

«Когда она очнулась, это сначала напугало меня, потому что она смеялась, а раньше она никогда этого не делала. Та дверь, которая была закрыта и разделяла нас, просто распахнулась», — рассказала Пегги.

После пробуждения начался долгий и тяжелый процесс реабилитации. Дженнифер пришлось заново учиться издавать звуки и произносить гласные.

Самым сложным испытанием стало осознание упущенного времени. Когда случилась авария, ее младшему сыну Джулиану было 11 лет, а к моменту ее возвращения он уже заканчивал школу.

Несмотря на то что женщина до сих пор не может ходить и нуждается в постоянной помощи, она уже смогла посетить футбольный матч сына.

Доктор Ральф Ванг из реабилитационной больницы назвал этот случай крайне редким. Он отметил, что лишь малая часть пациентов после столь длительной комы демонстрирует подобный прогресс.

Семья продолжает бороться за полное восстановление, руководствуясь главным принципом Пегги: «Где есть жизнь, там есть надежда».

Сейчас близкие собирают средства на специальный фургон и переоборудование дома для нужд Дженнифер.

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