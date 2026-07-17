В России разработали первый аккумулятор АА с беспроводной зарядкой

Фото: ИТМО

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Благодаря новой технологии пользователи могут отказаться от лишних устройств.

Сотрудники Нового физтеха Института точной механики и оптики (ИТМО) вместе со студентами создали первый в мире беспроводной аккумулятор формата АА. Его можно заряжать на любой беспроводной станции стандарта Qi. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник ИТМО Никита Олехно.

Хотя технология беспроводной зарядки Qi уже широко распространена в смартфонах, наушниках и смарт-часах, большая часть бытовой техники работает от батареек формата АА.

Внешне новый энергоноситель похож на обычную пальчиковую батарейку с напряжением 1,5 вольт, при этом внутри установлена полноценная система беспроводной зарядки. Благодаря этому пользователи могут отказаться от отдельного зарядного устройства.

Одной из непростых задач для разработчиков стала необходимость втиснуть катушку в корпус пальчиковой батарейки. Будучи плоской, она либо не помещалась, либо ее витки были слишком маленькими и почти не контактировали с передатчиком. Ученые решили эту проблему, изогнув катушку по форме стенки цилиндрического корпуса.

Ранее в Китае создали батарею с зарядкой за четыре минуты, которая может стать безопасной альтернативой существующим энергоносителям.

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