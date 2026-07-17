Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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От огня пострадали несколько автомобилей.

Армия России поразила цеха сборки беспилотников ВСУ в Одессе. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.

В порту «Одесса» поражены объекты портовой сети, используемой для разгрузки горючего. Также на территории порта поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с амуницией. Помимо этого, в порту «Черноморск» уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами.

Ранее БПЛА «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в зоне специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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