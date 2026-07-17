Новый анализ крови позволяет предсказать развитие болезни Альцгеймера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ценность такой диагностики может существенно ускорить разработку новых лекарств.

Анализ крови на особый биомаркер способен выявить вероятность возникновения симптомов болезни Альцгеймера у клинически здоровых пожилых людей за пять или десять лет до начала недуга. Об этом сообщило Associated Press.

Согласно результатам исследования тест p-tau217 измеряет форму тау-белка (в норме он играет важную роль в работе нейронов), которая напрямую связана с накоплением амилоидных бляшек в мозге.

Эксперты проанализировали данные более чем 2600 добровольцев и установили, что при крайне высоких показателях этого маркера риск когнитивных нарушений составляет 38% в течение пяти лет и возрастает до 78% через десятилетие.

Доктор Рейза Сперлинг из Института нейробиологии Mass General Brigham, являющаяся ведущим автором работы, подчеркнула важность своевременности такого обследования.

«Подождите и проходите тестирование тогда, когда вы потенциально сможете что-то с этим сделать. На данный момент это не изменит того, что я бы посоветовала кому-то предпринять. Я бы по-прежнему советовала им хорошо питаться, хорошо спать, много заниматься спортом и сохранять активность», — заявила она.

Специалисты поясняют, что сейчас метод p-tau217 применяется в основном для дифференциальной диагностики уже имеющихся когнитивных расстройств. Однако его прогностическая ценность может существенно ускорить разработку новых лекарств, помогая отбирать подходящих кандидатов для клинических испытаний профилактических препаратов.

Эксперты призывают к осторожности, отмечая, что точность десятилетнего прогноза пока ниже пятилетнего из-за меньшего числа долгосрочных наблюдений.

Кроме того, на результаты могут влиять сопутствующие возрастные проблемы, такие как сосудистые патологии. Джессика Лангбаум из Института Альцгеймера Баннера в Финиксе отметила, что люди с семейной историей болезни уже проявляют интерес к новинке.

«Эти результаты весьма убедительны», — добавила Лангбаум, уточнив, что тест станет по-настоящему значимым инструментом только после появления медикаментов, способных остановить разрушение мозга на ранних стадиях.

Пока же ученые рассматривают биомаркер как индикатор того, насколько далеко зашел постепенный процесс накопления патологических белков в организме человека.

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