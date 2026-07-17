Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехмесячного Радмира

Фото, видео: 5-tv.ru

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У мальчика — редкое заболевание.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Герою нашей истории — Радмиру из Ульяновской области — всего четыре месяца.

Сразу после рождения мальчику диагностировали редкое заболевание. Черепные кости не дают его мозгу расти, и это грозит очень серьезными последствиями. Но исправить ситуацию можно, если сделать срочную операцию.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

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